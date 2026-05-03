Karabük'te 2 katlı müstakil evde yangın paniği

03.05.2026 - 00:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri başından yaralandı. Dumandan etkilenen ve tansiyonu yükselen ev sahibi ise ambulansta tedavi edildi.

Yangın, Barış Mahallesi Utku Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin tüm evi sarmaması için yoğun çaba harcadı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, aldığı darbe sonucu başından yaralandı. Yangın sırasında panik yaşayan, tansiyonu yükselen ev sahibi ile yaralı itfaiye erine ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen ambulansta yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı müstakil evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#Gündem

