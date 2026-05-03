Karabük'te 2 katlı müstakil evde yangın paniği

Haberin Devamı

Yangın, Barış Mahallesi Utku Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER Arsuz'da seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin tüm evi sarmaması için yoğun çaba harcadı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, aldığı darbe sonucu başından yaralandı. Yangın sırasında panik yaşayan, tansiyonu yükselen ev sahibi ile yaralı itfaiye erine ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen ambulansta yapıldı.

İLGİLİ HABER Metro hattında raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı müstakil evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.