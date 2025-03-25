Kar yağışıyla sezonun uzadığı Erciyes’te, bayram rezervasyonlarında artış

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde Ramazan Bayramı tatili öncesi otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanmaya başladı. Kayak sezonunun 20 gün erken açıldığı Erciyes'te mart ayının ortasında yağan kar ile birlikte sezon uzadı. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santime ulaştığı kayak merkezinde merkezinde sezonun uzamasıyla rezervasyon oranında artış yaşandı.

‘BAYRAM TATİLİNDE DE PİSTLERİMİZ AÇIK OLMAYA DEVAM EDECEK’

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman Ramazan Bayramı öncesi gösterilen ilgiye dikkat çekerek, “Bayram tatili Erciyes’te geçirilir. Özellikle bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, dışarıda bir yerde gezeyim isteyenler için Erciyes artık çok uygun bir adres diyebilirim. Geçen hafta çok güzel bir şekilde 50 santimin üzerinde kar yağdı. Böyle olunca da hafta sonundan itibaren bütün pistlerimizi açtık. Sezonu uzatmış olduk. Şu an hava ılıman gitmiş olsa da pistlerimizin büyük kısmı açık. Bayram tatilinde de pistlerimiz açık olmaya devam edecek. Gerek şehirdeki, gerekse de Erciyes’te açık olan otellerimiz rezervasyon almaya devam ediyor. Özellikle yakın illerden ve İstanbul’dan rezervasyonlarda yoğunluk var” diye konuştu.

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‘İNSANLAR KARI VE SOĞUĞU HATIRLADI’

Erciyes’in yılbaşı ve sömestirde olduğu gibi artık bayram tatillerinde de tercih edileceğini söyleyen Elcuman, “Bayramı şehir dışında geçirmek isteyenler için Erciyes güzel bir lokasyon. Bundan sonra 5-6 sezon devam edecek şekilde bayram tatilleri kış sezonlarına denk gelecek. Yılbaşı ve sömestr gibi bayram tatilinde de Erciyes’te özel ve yoğun günleri geçirmeye devam edeceğimize inanıyorum. Erciyes’te bütün mekanik tesislerimiz çalışır durumda, bütün pistlerimiz açık. Bütün, ziyaretçilerimizi bayram tatilini Erciyes’te geçirmeye davet ediyorum. Rezervasyonlar devam ediyor. Kar tatili bizim ülkemizde aslında biraz psikolojik. Gerek ramazanın etkisi gerekse de havaların sıcak gitmesi nedeniyle şehir dışından gelen misafirlerimizin rezervasyonları düşmüştü. Geçen hafta bütün ülkeye kar yağması sonucu insanlar yeniden karı ve soğuğu hatırladı. Öyle olunca da rezervasyonlarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. (DHA)