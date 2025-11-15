GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKar yağışı bir anda bastırdı, birçok araç yolda kaldı!
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışı bir anda bastırdı, birçok araç yolda kaldı!

Kar yağışı bir anda bastırdı, birçok araç yolda kaldı!

15.11.2025 - 07:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kar yağışı bir anda bastırdı, birçok araç yolda kaldı!

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal bölgelerde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yer yer 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı sebebiyle birçok araç yollarda mahsur kaldı.

Haberin Devamı

Malatya'da, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.

İLGİLİ HABER

Kar yağışı Ordu’nun yükseklerini beyaza bürüdü
Kar yağışı Ordu’nun yükseklerini beyaza bürüdü

Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas Hekimhan-Kangal karayolu trafiğe kapatıldı. Ayrıca Malatya-Kayseri karayolunun Gürün-Darende arasındaki 18 ile 57. kilometreleri ağır taşıt geçişine geçici olarak kapatıldı. Yağışın etkili olduğu Akçadağ-Kozluca ile Levent bölgelerinde çok sayıda araç yolda kalırken, mahsur kalan araçlar Karayolları ekipleri ile bölge sakinlerinin yardımlarıyla kurtarılmaya çalışıldı.

Kar yağışının kent genelinde etkisini artırarak bir süre daha devam etmesinin beklendiği bildirildi.

    Güncel Haberler

    Sadece Trabzon'da üretilecek, dünya tarihine geçecek! Yeni yöntemle fiyat düşecek
    #Gündem

    Sadece Trabzon'da üretilecek, dünya tarihine geçecek! Yeni yöntemle fiyat düşecek

    Uçurumun kenarında bulunuyor, her cuma akın ediyorlar! Yıllardır tek bir amaçları var
    #Gündem

    Uçurumun kenarında bulunuyor, her cuma akın ediyorlar! Yıllardır tek bir amaçları var

    Sivas'ı zengin edecek keşif! Tonlarca altın ve NTE müjdesi, Kangal'dan çıktı
    #Gündem

    Sivas'ı zengin edecek keşif! Tonlarca altın ve NTE müjdesi, Kangal'dan çıktı