GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKar yağışı Ordu’nun yükseklerini beyaza bürüdü
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışı Ordu’nun yükseklerini beyaza bürüdü

Kar yağışı Ordu’nun yükseklerini beyaza bürüdü

14.11.2025 - 18:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)

Kar yağışı Ordu’nun yükseklerini beyaza bürüdü

Ordu'nun yüksek kesimleri ve yaylaları, sonbahar mevsiminin son günlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte, sahil ve orta kesimlerde sağanak etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağdı. Aybastı Perşembe Yaylası, Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası ile Akkuş, Mesudiye, Korgan ve Kumru ilçelerinin de yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kar yağışı Ordu’nun yükseklerini beyaza bürüdü

Kar kalınlığının ortalama 5 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde kar yağışının hafta sonu da aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı Ordu’nun yükseklerini beyaza bürüdü

Güncel Haberler

Aydın’da su fiyatlarına yüzde 70 indirim! Öneri komisyona havale edildi
#Gündem

Aydın’da su fiyatlarına yüzde 70 indirim! Öneri komisyona havale edildi

Sivas Gürün’de kar yağışı etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü
#Gündem

Sivas Gürün’de kar yağışı etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü

Çorum-Sungurlu karayolunda dolu yağışı kazaya neden oldu: 10 yaralı
#Gündem

Çorum-Sungurlu karayolunda dolu yağışı kazaya neden oldu: 10 yaralı