Kar mevsimi başlıyor! İlk olarak bu ile yağacak

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Erzurum'da hafta sonuna kadar yağış tahmin ediliyor.