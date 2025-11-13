GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBu ilçe Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor! Litre fiyatı 250 ile 350 TL arasında alıcı buluyor
HaberlerGündem Haberleri Bu ilçe Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor! Litre fiyatı 250 ile 350 TL arasında alıcı buluyor

Bu ilçe Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor! Litre fiyatı 250 ile 350 TL arasında alıcı buluyor

13.11.2025 - 19:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bu ilçe Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor! Litre fiyatı 250 ile 350 TL arasında alıcı buluyor

Türkiye'de zeytin ve zeytinyağının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde hasat sezonu devam ediyor. Bu yıl ilçede 120 bin ton zeytin ve 10 bin ton civarında zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Mut'ta hem sofralık hem de yağlık zeytin üretimi sürüyor. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, taraklarla zeytin hasadı yapıyor. Hasat edilen zeytinler boylarına göre eleklerle ayrılarak sofralık olarak tüketilmek üzere veya yağ üretim tesislerine gönderiliyor.

İLGİLİ HABER

Bursa’da suya yüzde 30’luk zam kararı
Bursa’da suya yüzde 30’luk zam kararı

Elek numarasına göre kilogramı 30 ila 70 lira arasında değişen sofralık zeytinin yanı sıra, zeytinyağının litre fiyatı ise 250 ile 350 TL arasında alıcı buluyor.

Bu ilçe Türkiyenin ihtiyacının yüzde 20sini karşılıyor Litre fiyatı 250 ile 350 TL arasında alıcı buluyor

Zeytinyağı fabrikası çalışanı Harun Çınar, üretim süreciyle ilgili bilgi vererek, "Bahçelerden toplanan zeytinler fabrikaya getiriliyor. Burada yıkanarak kırıcıdan geçiyor ve belli bir sıcaklıkta bekletildikten sonra sıkım işlemine alınıyor. Müşterilerimize kaliteli yağ sunmak için titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Bu ilçe Türkiyenin ihtiyacının yüzde 20sini karşılıyor Litre fiyatı 250 ile 350 TL arasında alıcı buluyor

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz ise ilçedeki üretim kapasitesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Mut ilçemizde kayıtlı 700 bin dönüm arazinin 300 bininde zeytin üretimi yapılmaktadır. Rekolte geçen yıla göre biraz düşük olsa da fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Zeytinyağı litre fiyatı 250-350 TL arasında, sofralık zeytin ise 30-70 TL arasında satılıyor. İlçemizde 11 adet salamura, 21 adet zeytinyağı fabrikası bulunuyor. Ürettiğimiz zeytinyağları Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç edilmektedir."

Güncel Haberler

Hakkari Yüksekova'da otomobil takla attı; 5 yaralı
#Gündem

Hakkari Yüksekova'da otomobil takla attı; 5 yaralı

2026'da tamamlanacak! Yeni havalimanı için geri sayım başladı
#Gündem

2026'da tamamlanacak! Yeni havalimanı için geri sayım başladı

Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar! Sitenin otoparkında çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilendi
#Gündem

Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar! Sitenin otoparkında çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilendi