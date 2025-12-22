Kar kalınlıkları belli oldu: Kayak merkezlerinde güncel kalınlıklar açıklandı
22.12.2025 - 10:11Güncellenme Tarihi:
Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde güncel kar kalınlıkları açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde ölçüldü.
Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı 34 santimetre olarak kaydedildi. Ölçümlere göre bazı kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlıkları (santimetre) şöyle:
Palandöken Kayak Merkezi 55
Ergan Dağı Kayak Merkezi 34
Hakkari Kayak Merkezi 30
Sarıkamış Kayak Merkezi 25
Konaklı Kayak Merkezi 25
Erciyes Kayak Merkezi 20
Nemrut Kayak Merkezi 19
Çambaşı Kayak Merkezi 18
Zigana Kayak Merkezi 16
Akdağ Kayak Merkezi 9
Gevaş Abalı Kayak Merkezi 9
Mersivan Kayak Merkezi 6
Yalnızçam Kayak Merkezi 4
Ilgaz Kayak Merkezi 3
Murat Dağı Kayak Merkezi 2
Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak kar kalınlıklarının değişkenlik gösterebileceğini belirtti.