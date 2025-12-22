Kar kalınlıkları belli oldu: Kayak merkezlerinde güncel kalınlıklar açıklandı

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı 34 santimetre olarak kaydedildi. Ölçümlere göre bazı kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlıkları (santimetre) şöyle:



Palandöken Kayak Merkezi 55

Ergan Dağı Kayak Merkezi 34

Hakkari Kayak Merkezi 30

Sarıkamış Kayak Merkezi 25

Konaklı Kayak Merkezi 25

Erciyes Kayak Merkezi 20

Nemrut Kayak Merkezi 19

Çambaşı Kayak Merkezi 18

Zigana Kayak Merkezi 16

Akdağ Kayak Merkezi 9

Gevaş Abalı Kayak Merkezi 9

Mersivan Kayak Merkezi 6

Yalnızçam Kayak Merkezi 4

Ilgaz Kayak Merkezi 3

Murat Dağı Kayak Merkezi 2



Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak kar kalınlıklarının değişkenlik gösterebileceğini belirtti.