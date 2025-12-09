GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kar esareti! Beyaz örtü yarım metreyi geçti

09.12.2025

Kaynak: İHA

Şırnak'ta aralıksız yağan karın kalınlığı yarım metreyi aştı. Ekiplerin karla mücadelesi devam ederken yüksek bölgelerde yol açma çalışmalarına başlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Yeşilöz ve Tuzluca köylerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. İlçe Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarına günlerdir aralıksız devam ediyor.

Kar nedeniyle kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Kış aylarının sert geçtiği bölgelerde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kapanan köy yolları ise ekiplerin yoğun çalışması ile bir bir açılıyor.

