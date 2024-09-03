Kapıkule'de 2024'ün yolcu çıkış rekoru kırıldı

Edirne Valiliği'nde kaymakamlar, kurum ve güvenlik birimleri temsilcileri katılımıyla gerçekleştirilen ağustos ayı asayiş toplantısı sonrası, Edirne Valisi Yunus Sezer basın açıklaması yaptı. Sona gelinen gurbetçi sezonunda gümrüklerdeki giriş ve çıkış sayılarıyla ilgili bilgiler veren Sezer, Türk vatandaşlarının Kapıkule Sınır Kapısı'ndan güvenle çıkmaları için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Edirne'den Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarından 22 Haziran- 31 Ağustos tarihleri arasında yaşanan araç ve yolcu giriş- çıkış sayılarını paylaşan Sezer, "31 Ağustos itibariyle binek araç giriş ve çıkışlarımızda gurbetçi sezonu için söylüyorum; 1 milyon 59 bin 834 araç giriş ve çıkışı oldu ve 4 milyon 330 bin gurbetçimizin bu sene giriş ve çıkışı kapılarımızdan söz konusu. Bu sene rekorlara imza attık. 57 bin yolcu girişiyle beraber bir günde Kapıkule ve bütün kapıların rekorunu da bu sene elde etmiş olduk. Öte yandan 30 Ağustos'ta 5 bin 582 araç ve 24 bin 694 yolcu çıkışı ile 2024 yılının çıkış rekoru kırıldı. Tüm ümidimiz trafik yönünden kapılarda alınan tedbirler ve diğer güvenlik tedbirleriyle beraber gurbetçilerimizin çalıştıkları, bulundukları ülkelere sağ salim dönmeleri yönünde. Hepsine buradan sağlıklı, güzel yolculuklar diliyoruz. Gittikleri ülkelerde de inşallah hoş bir sedayla ülkemize gelip yine hoş bir sedayla memleket hasreti giderdikten sonra da geri dönmüş olurlar" dedi.

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'YOLCU GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA İLK 8 AYDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 10 ARTIŞ SÖZ KONUSU'

Sezer, 2024'ün ilk 8 ayında yolcu ve giriş çıkışlarında, 2023'in ilk 8 ayına göre yüzde 9 atış yaşandığını belirterek, "31 Ağustos tarihine kadar TIR dahil tüm araçlarda 3 milyon 662 bin 855 araç giriş ve çıkışı söz konusu. Yine 10 milyon 10 bin 253 yolcu giriş ve çıkışı söz konusu. Geçen yıl bu oran 9 milyon 160 bin civarındayken bu sene 10 milyonu aşmış durumdayız. Yüzde 10'a yakın bir artışımız söz konusu" diye konuştu. (DHA)