Kapı kapanmadı yolculuk tam gaz devam etti! Trafikte pes dedirten görüntü

24.08.2025 - 14:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’da bir sürücü, aracındaki kalorifer peteği yüzünden sağ arka kapısı açık şekilde trafikte ilerledi. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Erzincan’da trafikte ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir görüntü kaydedildi. Şehir içi trafikte seyreden bir otomobilin sağ arka kapısı açık şekilde ilerlerken vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntüler, sürücünün kapı açık şekilde dakikalarca yolculuk yaptığını gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, aracın içinde taşınan kalorifer peteği, kapının tamamen kapanmasını engelledi. Peteğin aracın içine sığmaması nedeniyle sürücü, sağ arka kapıyı kapatamadan trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Olay, diğer sürücülerde hem şaşkınlık hem de olası kazalara karşı endişe oluşturdu.

