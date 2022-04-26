Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı nerelerde devam edecek, maske zorunluluğu kaldırıldı mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Kurulun en önemli toplantılarından biri olacak" dediği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapıldı. Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Peki, Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu nerelerde kalktı? Maske zorunluluğu kaldırıldı mı?
26.04.2022 - 15:40 |
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yeni alınan kararları açıkladı. Peki, Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu nerelerde kalktı?
Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı?
Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı.
Maske zorunluluğu nerelerde kalktı?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 yıldır çeşitli kapsamda uygulanan maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yalnızca toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı vaka sayısı binin altına inene kadar bir süre devam edecektir.