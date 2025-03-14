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Kanlı ay tutulması gerçekleşti: Ay, Dünya'nın gölgesinde kırmızıya büründü

14.03.2025 - 12:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kanlı ay tutulması gerçekleşti: Ay, Dünya'nın gölgesinde kırmızıya büründü

Tüm dünyanın merakla beklediği Kanlı Ay Tutulması Türkiye saatiyle bu sabah 09.54'te başladı. 2025 yılının ilk ay tutulması Türkiye'den tam olarak görünmese de ABD, Antarktika ve Meksika'dan izlendi.

Tüm dünyanın merakla beklediği Kanlı Ay Tutulması Türkiye saatiyle bu sabah 09.54'te başladı. 2025 yılının ilk ay tutulması Türkiye'den tam olarak görünmese de ABD, Antarktika ve Meksika'dan izlendi.

Kanlı ay tutulması gerçekleşti: Ay, Dünyanın gölgesinde kırmızıya büründü

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, Kanada'nın Toronto kentinde tutulma sırasında görüntülendi. Dünya’nın gölgesi Ay’ı tamamen kaplarken, gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçılar bu etkileyici doğa olayını izlemek için bir araya geldi.

Kanlı ay tutulması gerçekleşti: Ay, Dünyanın gölgesinde kırmızıya büründü

Mart ayının en çok merak edilen astrolojik olaylarından 'Kanlı ay tutulması' bugün 09.54'te başladı. Tutulma, güneş ve ayın dünyanın zıt tarafında hizalanması nedeniyle Kanlı Ay olarak adlandırılıyor.

Kanlı ay tutulması gerçekleşti: Ay, Dünyanın gölgesinde kırmızıya büründü

Bu hizalanma sırasında dünyanın gölgesi ayın üzerine düşüyor ve kırmızı bir görüntüye bürünen ay, gökyüzünde kendini gösteriyor. 2025 yılının ilk Ay tutulması Türkiye'den tam olarak görünmese de ABD, Antarktika ve Meksika'dan izlendi.

Kanlı ay tutulması gerçekleşti: Ay, Dünyanın gölgesinde kırmızıya büründü

 

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