GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Kandil'e hava harekatı: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Kandil'e hava harekatı: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

21.06.2024 - 12:12 |
Kandil'e hava harekatı: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

 

GÜNCEL HABERLER

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış devam ediyor

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış devam ediyor
Ağırlığının 10 katını taşıyor! Bu böcek ölümsüzlüğün simgesi, devlet korumasına alındı

Ağırlığının 10 katını taşıyor! Bu böcek ölümsüzlüğün simgesi, devlet korumasına alındı
Diyarbakır'da anız yangını can aldı! 5 kişi hayatını kaybetti, kuzenler yan yana toprağa verildi

Diyarbakır'da anız yangını can aldı! 5 kişi hayatını kaybetti, kuzenler yan yana toprağa verildi