Kandil'e hava harekatı: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
21.06.2024 - 12:12 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.