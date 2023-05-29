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'Kanas' ile aramada TIR'da, 537 kilo likit metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da durdurulan İran plakalı TIR'da, özel eğitimli 'Kanas' adlı köpekle yapılan aramada, yakıt deposunda 537 kilo 250 gram likit metamfetamin ele geçirildi.

29.05.2023 - 10:51 |
'Kanas' ile aramada TIR'da, 537 kilo likit metamfetamin ele geçirildi

Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı sonrası kontrolleri sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeker Kavşağı'nda İran plakalı TIR'ı durdurdu. Narkotik dedektör köpeği 'Kanas' ile yapılan aramada, TIR'ın yakıt deposunda 537 kilo 250 gram likit metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu R.K. gözaltına alınırken, uyuşturucuya da el konuldu.

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