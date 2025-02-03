Kan donduran cinayette katil 7 yıl sonra serbest kalabilir! Dehşete düşüren karar: Varile koydu, diri diri yaktı ,Yargıtay ‘canavarca değil’ dedi

Muğla’da, 16 Temmuz 2020’de kaybolduktan 5 gün sonra diri diri yakarak öldürüldüğü ortaya çıkan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay, katil Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçunun unsurlarının oluşmadığına hükmetti. Bu kararın ardından Avcı’nın “niteliksiz kasten öldürme” suçundan yargılanması gerektiği belirtildi. Haksız tahrik indiriminin uygulanması halinde sanık, en iyi ihtimalle 7 yıl, en kötü ihtimalle 11 yıl sonra serbest kalabilecek.

‘HUKUK GARABETİDİR’

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına tepki gösteren mağdur ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Yargıtay kararının oy çokluğu ile alındığını vurgulayarak şunları söyledi: “Sanık Cemal Metin Avcı’nın müvekkillerimizin kızı Pınar Gültekin’i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozulmuştur. Bize göre Yargıtay’ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabetidir.”

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Aşamalarda 3 defa değişen, kendi içinde çelişen ve dosyadaki delillerle desteklenmeyen bir haksız tahrik savunmasına dayanılarak sanığın cezasının hafifletilmesini hukuken kabul edilemez olarak nitelendiren Epözdemir, “Bu karar, kadın cinayetleriyle kararlı mücadeleyi sekteye uğratabilir” dedi.

‘Diri diri yakıldı’

Rezan Epözdemir, Pınar Gültekin’in öldürülme şeklinin açıkça “canavarca hisle” işlendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Pınar Gültekin henüz canlıyken yakıldı, üzerine beton dökülerek nehre atıldı. Ancak Yargıtay, buna rağmen ‘canavarca hisle öldürme’ olmadığını söylüyor. Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinde ‘canavarca hisle öldürme’ tanımına canlı yakmak örnek olarak verilmişken, Pınar Gültekin için bu nitelikli halin uygulanmaması son derece düşündürücüdür.”

ÜST SINIRDAN VERİLSE DE...

Sanık 12 yıl ceza alırsa 7 yıl sonra, 18 yıl ceza alırsa 11 yıl sonra serbest kalacak. Eğer Yargıtay’ın bozma kararı doğrultusunda yeni yargılamada alt sınırdan ceza verilirse, Cemal Metin Avcı Temmuz 2027’de, üst sınırdan ceza verilirse Temmuz 2031’de tahliye edilecek. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yeniden kesinleşirse, Avcı 2050’de tahliye olabilecek.”

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CANAVARCA HİSLE...

Epözdemir canavarca hisle ilgili de şunları dedi: “TCK 82. maddenin gerekçesine bakıldığında, canavarca hisle öldürmenin en temel tezahürü diri diri yakmaktır. Bunun yanı sıra, boğazın kesilmesi (örneğin testere ile), kişinin ölmeden önce parçalara ayrılması gibi eylemler de canavarca hisle öldürme kapsamına giren en ağır suç örnekleri arasındadır.”