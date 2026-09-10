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Kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

10.09.2026 - 01:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber – Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (MANİSA), (DHA)

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü Alaaddin Üzülmez (17), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir - Ankara kara yolu ile Ahmet Sıtkı Efendi Sokak'ın kesiştiği kavşağın yakınlarında meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Ömer K. (54) idaresindeki 20 AHK 146 plakalı kamyon ile Alaaddin Üzülmez yönetimindeki 45 AZA 117 plakalı motosiklet çarpıştı.

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Motosiklet devrilerek sürüklenirken, sürücüsü Üzülmez ise kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Üzülmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Üzülmez’in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Kamyon şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

 

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