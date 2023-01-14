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Kamu personellerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla programında geçeceği güzergahta kamu çalışanları tarafından teşekkür mesajlı pankart açıldı.

14.01.2023 - 19:25 | | MUĞLA (İHA)
Kamu personellerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla programına geleceği güzergahta toplanan kamu çalışanları Recep Tayyip Erdoğan’a pankartlarda 'Malpraktis yasası için teşekkür ederiz,3600 ek gösterge için teşekkür ederiz, sözleşmeliye kadro için teşekkür ederiz' pankartları açıldı.

Kamu personellerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür


Kamu personelleri arasında yer alan bir minik kız çocuğunun Tayyip Dede pankartı da gözlerden kaçmadı.

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