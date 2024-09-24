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Kamu görevlisi 2 şahıs FETÖ operasyonunda gözaltına alındı! Adliyeye sevk edildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ operasyonları kapsamında 2 kamu görevlisi şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

24.09.2024 - 12:57 |
Kamu görevlisi 2 şahıs FETÖ operasyonunda gözaltına alındı! Adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli bir şekilde yürütülen FETÖ operasyonları çerçevesinde kamu görevlisi olan 2 şahsın adresine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda adreslerde dijital materyaller ile 32 adet 5,56 kalibrelik fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs, polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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