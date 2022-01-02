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Kalp krizi geçiren lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Kocaeli'de Çakabey Anadolu Lisesi'nde görev yapan müdür yardımcısı Cemil Sarı (42), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

02.01.2022 - 15:36 | | GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)
Kalp krizi geçiren lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Gölcük ilçesindeki Çakabey Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Cemil Sarı, gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.

Yakınları tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Sarı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölcük Hasaneyn köyünde toprağa verildi. 

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