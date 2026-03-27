'Kalp krizi geçirdi' ihbarı yaptı, gerçek bambaşka çıktı

Haberin Devamı

Olay, 24 Mart Salı günü Beyoğlu ilçesi Kulaksız Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbar sonrası olay yerine giden ekipler girdiği evde Fesih Deneri'nin (59) cesedi ile karşılaştı. Ekipler yaptığı çalışmalarda maktul şahısla birlikte olayın yaşandığı saatlerde Bilge D.'nin olduğunu belirledi. Durum üzerine Bilge D. (49), ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polise ihbarda bulunduğu da öğrenilen Bilge D., ifadesinde "Bir süre ilişki yaşadık. Farklı güçlendirici ilaçlardan almıştı. Daha sonra ben banyoya girdim çıktığımda hareketsiz yatıyordu. Kalp krizi geçirmiş olabilir'' dedi. Polis ekipleri Bilge D.'yi ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken, ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



İkinci sorgusunda cinayeti itiraf etti

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Fesih Deneri'nin boğazında çizikler ve morluklar olduğu belirlenince Cinayet Büro devreye girdi. Şüpheli ölüm olarak kayda geçen olayla ilgili çalışma yapan ekipler Bilge D.'yi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bilge D., sorguya alındı. Cinayet Büro Amirliği'nde ilk önce suçlamaları kabul etmeyen Bilge D. daha cinayeti itiraf etti. Bilge D., ölen kişiyle birlikte olduklarını söyleyerek, "Bir süredir gönül ilişkisi yaşıyoruz. Kendisinin iş yerine gidip harçlık alırım. Olay günü eve gittik. Birkaç farklı hap aldı. Sonra ilişki yaşadık. Bir süre sonra tartıştık. Bana tokat attı. Ben de ona tokat atınca yere düştü. Bayıldı zannettim bir anda uyanıp tekrar beni boğmaya çalıştı. Ben de onu boğdum'' dedi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Bilge D. adliyeye sevk edildi.