Kalker ocağı davasında zafer köylülerin! Mahkeme kararını açıkladı

Lalapaşa'nın Vaysal köyünde bir tesisi bulunan işletmenin yapmak istediği ikinci kalker ocağı projesi için Edirne Valiliği tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararı verildi. Bunun üzerine Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Edirne İdare Mahkemesi'nde kararın iptaline yönelik dava açtı. Daha önce de ilk tesisin kapasite artışın için açtığı davayı kazanan köylüler, ikinci tesis için de açtığı davada İdare Mahkemesi, ÇED kararını iptal etti. Kararda, şöyle denildi:

"Yapılacak faaliyet sonucunda orman örtüsünün zarar göreceği, rehabilitasyon planında ağaçlandırmaya ilişkin yeterli veri bulunmadığı, toprak altına serilecek kaba materyaller sıkılaştırılmadığında toprak suyunun hızla kaybına ve su sorununa yol açabileceği, ortaya çıkacak toz nedeniyle organik tarımın olumsuz etkileneceği, PTD'de yeterince tarımsal bilgilendirmeye yer verilmediği, göçmen kuşların bölgede konaklamayıp konaklamadıkları yönünde bir değerlendirme bulunmadığı, gerçekleştirilecek patlatmalar sonucunda yer altı su kanallarının zarar göreceği ve kesintiler oluşabileceği, dolayısıyla bu açılardan detaylı bir ÇED raporunun hazırlanması gerektiği anlaşılmakla, dava konusu yapılması planlanan kalker ocağı projesi için davalı idare tarafından verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararında, hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

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'TESİSİ DERHAL KAPATIN'

Kararın ardından açıklama yayınlayan kooperatifin avukatı Bülent Kaçar, projenin ve kararın bilime aykırılığının bilirkişi heyet raporu ile hukuka ve mevzuata aykırılığının ise mahkeme kararı ile ispatlandığını söyledi. Kaçar, "Var olan taşocağı ve kırma eleme tesisinin kapasite artışı da mahkemece iptal edildiği için, süren faaliyetin çok zararlı olduğu bu ikinci mahkeme kararıyla tamamen ortaya çıkmıştır. Çevreyi korumakla yükümlü ve görevli olan Bakanlık yetkililerine sesleniyoruz; gecikmeksizin yargı kararlarını uygulayın ve çok zararlı olduğu ortaya çıkan bu Kalker Ocağını ve Kırma Eleme Tesisini derhal kapatın. Doğaya ve dört köye her gün yapılan bu işkenceyi durdurun" dedi.

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