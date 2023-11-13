Kahve dükkanları zinciri şubesindeki protestocular için savcılık harekete geçti

Gazze'deki sivil ölümlere tepki gösteren kişiler, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir AVM’deki kahve zincirinin şubesinde Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. Gruptan bir kişi, burada oturanların içeceğini alıp, yere attı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, tepki çekti.

İzmit ilçesinde Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail’i protesto eden bir grup, daha sonra Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir AVM’ye gitti.

Burada bulunan bir kahve zincirini protesto eden grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi. Gruptan bir kişi, vatandaşların oturduğu masaya giderek içecekleri toplayıp çöpe attı.

Bu sırada masada bulunan içeceğini kucağına alan bir vatandaşın kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınarak yere fırlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

Savcılık, vatandaşların kahvelerini yere döken kişiler hakkında ‘Mala zarar verme’ ve ‘Tehdit’ suçlarından soruşturma başlattı.