Kahramanmaraş'taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimden önemli açıkalama geldi

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, Kahramanmaraş'taki bu yıkıcı depremin büyük İstanbul depremine etkisi olup olmayacağını yorumladı.

MARMARA'DA BİR DEPREM YOPMASI MÜMKÜN DEĞİL

Ercan'ın açıklamaları şu şekilde: "Diğeri de Arap kalkanı diye andığımız doğu Torosların ütünde bulunduğu Hakkari Diyarbakır, Lice, Adıyaman'ın kuzeyi Gaziantep Kilis bölgesi. Diğeri de Antalya körfezinden doğru gelen Kıbrıs yayının Çukurova'yı geçerek kesim yerinden oluşmuştur. Bu yüzyıllardır beklenen bir depremdir. Ama bu deprem şu ün olacak bu gün olacak bir düşüncemiz söz konusu değil.

Bu bölgede Osmaniye üçgeninde, çatağında böyle bir depremi bekliyorduk. Deprem çok büyük oldu. 7,4 büyüklüğünde. Yıkım gücü 11'dir. Yaklaşık 130 tane atom bombası gücünde bir enerji boşaltmıştır. 42 saniye sürmüştür. Bunun arkasından irkitilmiş depremler olacaktır. 200 kilometre yarı çaplı alanda özellikle. Artçı depremlerde en az 2- 3 yıl sürecektir bu bölgede. Marmara da bir deprem yapması mümkün değildir."