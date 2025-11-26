Kahramanmaraş'ta otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.11.2025 - 21:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAHRAMANMARAŞ (İHA)

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin kayalıklara çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti, hamile olan eşi ise ağır yaralandı.

Kaza, Nurhak- Elbistan karayolu Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Daylak’ın (28) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile hamile olan eşi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Ramazan Daylak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Daylak'ın hamile olan eşinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

