Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 12 Ocak Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil edildi mi? Valilik duyurdu

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor. MGM tarafından yapılan uyarıların ardından Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini daha da arttırdı. Peki Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi mi?

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre; 11 Ocak 2026 Pazar ve 12 Ocak 2026 Pazartesi günleri ilimiz genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları kapsamında Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı, rakımı 800 metre ve üzerindeki kesimlerde (Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahir Dağı ve çevresi) karla karışık yağmur ile yer yer yoğun kar yağışı, ilimizin diğer tüm ilçelerinde ise pazar ve pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir. Beklenen bu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecektir.

Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”