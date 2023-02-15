KahramanmaraÅŸ'ta enkaz kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±
Depremin bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma neden olduÄŸu KahramanmaraÅŸ'ta enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±. Ekipler bugÃ¼n sabah saatlerinden itibaren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.Â
15.02.2023 - 12:15 | | Feyat ERDEMÄ°R-Orhan AÅžAN/KAHRAMANMARAÅž(DHA)
KahramanmaraÅŸ merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremlerin ardÄ±ndan yÄ±kÄ±lan binalarda, ekipler yoÄŸun bir kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. 10'uncu gÃ¼ne girilmesine raÄŸmen yaÅŸam bulgusuna ulaÅŸÄ±lan enkazda arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.
Termal kamera, duvar arkasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme cihazÄ± ve kÃ¶pekle yapÄ±lan aramada canlÄ± emaresine ulaÅŸÄ±lamayan bÃ¶lgelerde ise enkazlar kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.
Ä°ÅŸ makineleriyle alÄ±nan enkaz, kamyonlara yÃ¼klenerek ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nÄ±yor. Ã–te yandan kentin birÃ§ok bÃ¶lgesinde baÅŸlatÄ±lan hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da yoÄŸun olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.