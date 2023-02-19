Kahramanmaraş'ta enkaz alanları ilaçlandı
Kahramanmaraş'ta enkaz alanları ile toplu kullanılan bölgeler, bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlandı.
19.02.2023 - 15:45 | | Ergün AYAZ- Murat KÜÇÜK/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bulaşıcı hastalık riskine karşı Kahramanmaraş Belediyesi İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki enkaz alanlarını tek tek dolaşıp, ilaçlama yaptı.
Kente yardım amacıyla gelen belediyeler ise kent merkezindeki yaşam alanları ile çöp kutularını ilaçladı.