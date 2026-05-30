GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKahramanmaraş'ta balık tutarken nehre düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ta balık tutarken nehre düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta balık tutarken nehre düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

30.05.2026 - 21:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kahramanmaraş'ta balık tutarken nehre düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta balık tutarken dengesini kaybederek nehre düşen Sekman Aktaş’ı (62) bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının 3’üncü gününde de sonuç alınamadı.

Haberin Devamı

28 Mayıs Perşembe günü ailesiyle birlikte Onikişubat ilçesinin Sarıgüzel Mahallesi’ndeki Savruk Şelalesi mevkisine pikniğe giden Sekman Aktaş, Ceyhan Nehri’nde balık tutarken dengesini kaybederek suya düştü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma, itfaiye dalgıçları ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları gönderildi.

İLGİLİ HABER

Yayla yolundaki otomobil yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
Yayla yolundaki otomobil yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

Haberin Devamı

AFAD koordinesinde yaklaşık 50 kişilik bir ekibin ilk 2 gün yürüttüğü çalışmalardan bir sonuç alamadı. Ekip, arama-kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinde kaldığı yerden devam etti. Dalgıçların su altında, kara ekibinin ise nehrin kıyılarında yürüttüğü çalışmalar bugün de sonuçsuz kaldı.

İLGİLİ HABER

Maganda bayram yolunda dehşeti yaşattı: Ailenin yolunu kesip sürücüye saldırdı
Maganda bayram yolunda dehşeti yaşattı: Ailenin yolunu kesip sürücüye saldırdı

Ekipler bölgeden ayrılırken, arama-kurtarma çalışmalarının yarın sabah kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

 

Güncel Haberler

Taşköprü’de üç araç çarpıştı 5 kişi yaralandı
#Gündem

Taşköprü’de üç araç çarpıştı 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta balık tutarken nehre düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
#Gündem

Kahramanmaraş'ta balık tutarken nehre düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yayla yolundaki otomobil yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
#Gündem

Yayla yolundaki otomobil yangını, ormana sıçramadan söndürüldü