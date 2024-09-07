Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Pazarcık'ta saat 09.02'de de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi. Vatandaşlar bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.

VALİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

CNN Türk yayınına bağlanan Kahramanmaraş Valisi Mükrrem Ünlüer, "Biz intikal etmiş olumsuz bir durum yok. Ekiplerimizin çalışması sürüyor." dedi.

AFAD: SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD'dan yapılan bilgilendirme paylaşımında, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

"HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"

CNN TÜRK'e bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

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6 Şubat depremi Pazarcık'ta başladı. Bu depremin artçı olduğunu düşünüyorum. Hasarlı binalara zarar verebilecek deprem. Bu deprem 30 tane 4 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin enerjisine sahip. Hasarlı binalara girilmemeli. 1-2 yıl bu artçı depremler devam edecek diye uyarmıştık. 5 büyüklüğündeki bu depremin merkezi Pazarcık olduğu için artçı olduğunu düşünüyorum.

6 Şubat depreminin olduğunu sayarsak ciddi bir deprem bu bölgede meydana gelmez ama 5 büyüklüğünde depremler gerçekleşebilir. Bu depremler bir süre yaşanacak.

Bölgede değil ama komşu alanlarda (Elbistan'ın batı civarında) bu depremler yine olabilir. Deprem olan yerlerin komşu alanları Adana'ya kadar olan faylarda depremler olabilir. Yine Malatya civarında 5'i geçen depremler zaten oluyor. Bir de Hatay'ın güneyinde Suriye'de kalan depremlere dikkat etmek gerekir çünkü her zaman büyük bir deprem oluşma durumu var.

Normal şartlar altında 5'in üzerinde deprem beklemiyorum ama yüzde yüz garanti verilebilecek bir durum değil. Büyük bir deprem olduğu zaman bir süre artçılar yaşanır ama uzun bir süre büyük deprem olmaz. 5'ten sonra burada küçük depremlerin yaşanma durumu var ama büyük bir deprem beklemiyorum.

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Beklenen İstanbul depremiyle alakası olamaz. Ama çok çok dikkatli olmalıyız. Oranın fayı farklı. Bugün olmazsa gelecekte Marmara'da bir deprem meydana gelecek.