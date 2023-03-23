Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Göksun olan ilk deprem, saat 12.20'de yaşandı. 12.9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.3 olarak kaydedildi. Göksun merkezli ikinci deprem de 3 dakika sonra gerçekleşti. 4 büyüklüğünde meydana gelen ikinci depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Tedirginlik yaratan depremlerin ardından, bölgede saha tarama çalışmaları başlatıldı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin Kandilli'den de bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 5.2 olduğu bildirilirken, derinliği 5 kilometre olarak aktarıldı.

AFAD BAŞKANI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valiliği, "Göksun ilçemiz merkezli 5.3 şiddetindeki deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Ekiplerimiz tarafından saha taramalarına devam edilmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

ŞÜKRÜ ERSOY: ARTÇILAR DEVAM EDECEK

CNN Türk Deprem Danışmanı Prof Dr. Şükrü Ersoy, Kahramanmaraş'taki son depremi değerlendirdi. Ersoy'un değerlendirmesi şu şekilde:

BU BİR ARTÇIDIR, NORMAL SAYILABİLİR

Maraş bölgesinde art arda depremler zaten oluyor. Artçı depremler çevresinde ele alınmalı.4'ün üzerine çıkabileceğini söylemiştik. 5.3 normal sayılabilir. Büyük ihtimalle bu bir artçı. 6'ya kadar artçılar rahat çıkabilir. Ana şoklar çok büyük. Hep 4 büyüklüğünde gitmeyecek. Zaman zaman büyük depremler olabilir 5.3 gibi. Yorgun olan binalar, hasarlı binalar 5.3'te gidebilir. Bina yıkılmadan, enkaz haline gelmeden önce etrafının çevrilmesi gerekiyor. 5.3'lük Deprem sokakta bile rahatlıkla hissedebileceğiniz bir deprem.

"YIKIM İHBARI GELMEDİ"

CNN Türk yayınında konuşan DHA Muhabiri Ömer Koç, "İlk tespitlere göre yaralı ve yıkım ihbarı gelmedi. Vatandaşlar deprem anında paniğe kapıldı, ancak herhangi bir hasar kaybı meydana gelmedi." ifadelerini kullandı.