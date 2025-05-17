Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
17.05.2025 - 22:18Güncellenme Tarihi:
AFAD, Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 17, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-05-17
Saat:22:05:44 TSİ
Enlem:38.14028 N
Boylam:36.60333 E
Derinlik:7.01 km
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