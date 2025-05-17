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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

17.05.2025 - 22:18Güncellenme Tarihi:
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak duyuruldu.

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