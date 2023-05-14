GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş ve Adana depremlerle sarsıldı
ABONE OL

Kahramanmaraş ve Adana depremlerle sarsıldı

Adana’nın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14.05.2023 - 15:41 | | KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Kahramanmaraş ve Adana depremlerle sarsıldı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından artçı depremler olmaya devam ediyor. Bugün saat 15.17 sıralarında Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçe ve şehir merkezi ile çevre illerde sarsıntıya neden oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bu depremin hemen ardından Adana’nın Saimbeyli ilçesinde de 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA'DA 3.9  BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak belirlenen 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 15.06'da meydana geldi. 7,42 kilometre derinlikte yaşanan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre; herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

GÜNCEL HABERLER

Oy kullanmaya giden ailenin otomobili devrildi; 1’i çocuk 5 yaralı

Oy kullanmaya giden ailenin otomobili devrildi; 1’i çocuk 5 yaralı

Oy kabininde kalp krizi geçirdi

Oy kabininde kalp krizi geçirdi

Sultangazi'de oy pusulalarında Muharrem İnce'ye 'çarpı' tartışması

Sultangazi'de oy pusulalarında Muharrem İnce'ye 'çarpı' tartışması