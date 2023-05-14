Kahramanmaraş ve Adana depremlerle sarsıldı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından artçı depremler olmaya devam ediyor. Bugün saat 15.17 sıralarında Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçe ve şehir merkezi ile çevre illerde sarsıntıya neden oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bu depremin hemen ardından Adana’nın Saimbeyli ilçesinde de 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak belirlenen 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 15.06'da meydana geldi. 7,42 kilometre derinlikte yaşanan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre; herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.