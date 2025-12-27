Kahramanmaraş Onikişubat'ta metruk ev çöktü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
27.12.2025 - 18:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAHRAMANMARAŞ (İHA)

Kahramanmaraş'ta metruk evin bir kısmı çöktü. İtfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı üzerinde bulunan ikamette meydana geldi. Metruk evin bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak gerekli incelemeleri yaptı. İlk belirlemelere göre olayda yaralı olmadığı öğrenildi.

Ekipler, metruk evin çevresinde gerekli tedbirleri alarak yıkım sürecine ilişkin çalışma başlattı.

