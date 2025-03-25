Kağıthane'de orman ürünleri deposunda yangın çıktı! İşçiler dumandan etkilendi

Yangın, saat 15.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta orman ürünleri deposu olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale etmek isteyen 4 işçi ise dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla işçilere ambulansta oksijen verildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında panik yaşanırken, o anlar kameralara yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.