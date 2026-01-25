GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKağıthane'de nişan töreninde 'taciz' iddiası! Kavga büyüdü, yaralılar var
HaberlerGündem Haberleri Kağıthane'de nişan töreninde 'taciz' iddiası! Kavga büyüdü, yaralılar var

Kağıthane'de nişan töreninde 'taciz' iddiası! Kavga büyüdü, yaralılar var

25.01.2026 - 09:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kağıthane'de nişan töreninde 'taciz' iddiası! Kavga büyüdü, yaralılar var

Kağıthane'de nişan töreninde bir kadının sözlü taciz edildiğini iddia etmesi üzerine akraba iki grup arasında çıkan kavga sokağa taştı. Tekme ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralanırken polise direnen 1 şüpheli gözaltına alındı. Sokakta yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki ailenin bir araya geldiği nişan töreni sırasında bir kadın diğer ailedeki bir erkeğin sözle taciz ettiğini iddia etti.

Bunun üzerine iki ile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Ailelerin sokaktaki tekme ve yumruklu kavgasını görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İLGİLİ HABER

En mutlu günleri kabusa döndü: 113 kişi hastanelik oldu! Soruşturma başlatıldı
En mutlu günleri kabusa döndü: 113 kişi hastanelik oldu! Soruşturma başlatıldı

DİRENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Kadını taciz ettiği öne sürülen kişi, kavgayı ayıran polise direndiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Kavga sırasında hafif yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Güncel Haberler

İstanbul'da sıcak su torbası dehşeti: 'Kaynar su koymuştum, 5 dakika geçti, patladı!' Uzman isim uyardı 'böyle kullanmayın'
#Gündem

İstanbul'da sıcak su torbası dehşeti: 'Kaynar su koymuştum, 5 dakika geçti, patladı!' Uzman isim uyardı 'böyle kullanmayın'

Erzincan'da hayata geçti: Kar yağınca herkes yollara çıktı
#Gündem

Erzincan'da hayata geçti: Kar yağınca herkes yollara çıktı

Kağıthane'de nişan töreninde 'taciz' iddiası! Kavga büyüdü, yaralılar var
#Gündem

Kağıthane'de nişan töreninde 'taciz' iddiası! Kavga büyüdü, yaralılar var