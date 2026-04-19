Kağıthane'de damperi kalkınca yan yattı! Cadde trafiğe kapatıldı
19.04.2026 - 10:57Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kamyon sürücüsü, inşaat demiri indirmek isterken damperi kaldırınca kamyon devrildi.
Olay, saat 15.50 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teyyar Yalman idaresindeki 52 ACA 715 plakalı kamyonla, inşaat demiri boşaltmak amacıyla duraksayarak damperini kaldırdı.
O sırada kamyon sola doğru devrildi. Kazada yaralanan olmazken kamyonda hasar oluştu. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.