Bitlis'te 5 ay sürecek yolculuk başladı: Binlercesi aynı anda hareket ediyor

3

Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun mesai, hayvanların otlatılması, sağımı ve süt ürünlerinin hazırlanmasıyla gün boyu devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bitlis yaylalarına gelen göçerler, hem hayvanlarının verimliliğini artırıyor hem de bölgenin doğal zenginliklerinden faydalanarak yaz mevsimini geçiriyor.