GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBitlis'te 5 ay sürecek yolculuk başladı: Binlercesi aynı anda hareket ediyor
HaberlerGündem Haberleri Bitlis'te 5 ay sürecek yolculuk başladı: Binlercesi aynı anda hareket ediyor

Bitlis'te 5 ay sürecek yolculuk başladı: Binlercesi aynı anda hareket ediyor

06.06.2026 - 10:04Güncellenme Tarihi:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sıcak illerinden yola çıkan göçer aileler, havaların ısınması ve otlakların kurumasıyla birlikte Bitlis yaylalarına ulaştı.

1Bitlis'te 5 ay sürecek yolculuk başladı: Binlercesi aynı anda hareket ediyor

Mayıs ayının sonlarına doğru binlerce küçükbaş hayvanla yola çıkan göçerler, Bitlis ve ilçelerindeki yüksek rakımlı yaylalarda konaklamaya başladı. Yaklaşık bin küçükbaş hayvana sahip olan göçerler, yaz boyunca hayvanlarını yaylalarda otlatarak geçimlerini sağlıyor.

2Bitlis'te 5 ay sürecek yolculuk başladı: Binlercesi aynı anda hareket ediyor

Günde iki kez sağımı yapılan hayvanlardan elde edilen sütler ise geleneksel yöntemlerle peynire dönüştürülüyor. Bitlis'in serin yaylalarında çadır kuran göçer aileler, yaklaşık 5 ay boyunca burada yaşayacak.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizifavorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Bitlis'te 5 ay sürecek yolculuk başladı: Binlercesi aynı anda hareket ediyor

Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun mesai, hayvanların otlatılması, sağımı ve süt ürünlerinin hazırlanmasıyla gün boyu devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bitlis yaylalarına gelen göçerler, hem hayvanlarının verimliliğini artırıyor hem de bölgenin doğal zenginliklerinden faydalanarak yaz mevsimini geçiriyor.

4Bitlis'te 5 ay sürecek yolculuk başladı: Binlercesi aynı anda hareket ediyor

Yaylalardaki yaşam, göçerlerin geleneksel kültürünü yaşatmaya devam ederken, ortaya çıkan doğal görüntüler de bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

5Bitlis'te 5 ay sürecek yolculuk başladı: Binlercesi aynı anda hareket ediyor

Mardin'in Midyat ilçesinden çıkarak Bitlis yaylarına geldiklerini ifade eden Şevket Erkin, "Bu yıl Mardin Midyat'taydık. Orada havaların ısınmasıyla otlar kurudu. Buraya kamyonlarla hayvanlarımızı getirdik. Günde 2 kez sağım yapıyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz sütlerden peynir üretimi yapıyoruz. Çadırlarımızı buraya kuracağız. Daha sonra da evlerimizi buraya getireceğiz. Sonbahar aylarına kadar burada kalacağız. Havaların soğumasıyla beraber yeniden memleketimize döneceğiz" dedi.