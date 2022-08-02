Kadir Şeker tahliye edilmişti! Davada flaş gelişme

Son dakika haberi: 5 Şubat 2020 günü Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan Piri Reis Parkı içerisinde meydana gelen olayda, dayak yediğini düşünerek yanına gittiği Ayşe Dırla'nın birlikte yaşadığı sevgilisi Özgür Duran ile aralarında boğuşma çıkan Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Kadir Şeker'e Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından geçtiğimiz ay bozuldu. Bozma karanının ardından Kadir Şeker 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıktı.

Kadir Şeker bu seferde 10 yıl 10 ay hapse çarptırılarak tutukluluk halini devamına hükmedildi. Yapılan itirazlar üzerine Şeker, 7 Temmuz günü Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

TAHLİYEYE İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, "Tahliye kararı usul ve yasaya aykırı olup, kamuoyu baskısıyla oluşan kamu vicdanını rahatlatmak adına verilmiş mahkemelerin tarafsız ve bağımsızlığını zedeleyici nitelikte bir karardır.

Dosyaya başından beri hakim olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğuna devam kararı verirken, 4. Ağır Ceza Mahkemesi yalnızca bir günlük inceleme ile tahliye kararı vermiştir.

Bu karar kabul edilemez niteliktedir. 4. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararı kaldırılarak sanığın hükmen tutuklanmasına karar verilmesi talep ederim" ifadelere yer verildi.

Gelen son dakika bilgisine göre ise; Konya'da Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın aile avukatlarının Kadir Şeker'in tekrar tutuklanmasına yönelik yaptığı talep Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedildi. Dosya, Yargıtay'a gönderilecek.