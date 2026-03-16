Kadir Gecesinde Tevbe ve İstiğfar Nasıl Yapılır? Bu Mübarek Gecede Günahlardan Arınmak İçin Okunacak Dualar ve Tevbeler
16.03.2026 - 15:52
Kadir Gecesi'nde tevbe ve istiğfar, işlenen günahlardan dolayı Allah'tan bağışlanma dilemek ve bir daha aynı hataları yapmamaya karar vermekle yapılır.
Bu mübarek gecede günahlardan arınmak için en çok tavsiye edilen uygulama, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Hz. Aişe’ye öğrettiği özel duayı okumaktır.
Kadir Gecesi'ne Özel Bağışlanma Duası
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu gecede şu duanın okunmasını buyurmuştur:
- Arapça Okunuşu: "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî."
- Anlamı: "Allah’ım! Şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin; beni de affet."
Tevbe ve İstiğfar Nasıl Çekilir?
Bu geceyi ihya etmek için farklı istiğfar yöntemleri ve duaları kullanılabilir:
- Kısa İstiğfar: Kalben niyet ederek 100 defa veya daha fazla "Estağfirullâh el-azîm ve etûbü ileyh" (Azamet sahibi Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tövbe ederim) zikri çekilebilir.
- Seyyidü’l-İstiğfar (İstiğfarların Efendisi): En kapsamlı tövbe dualarından biridir. Okunuşu: "Allâhümme ente Rabbî, lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene 'abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike m'esteta'tü. Eûzü bike min şerri mâ sana'tü, ebûü leke bi-ni'metike 'aleyye ve ebûü leke bi-zenbî, fağfir lî fe-innehû lâ yağfirü'zzünûbe illâ ente."
- Genel Tövbe Duası: Kişinin kendi dilinde, pişmanlığını dile getirerek yaptığı dualar da makbuldür. Önemli olan, günahları terk etmeye azmetmek ve varsa kul haklarını ödemek veya helalleşmektir.
Günahlardan Arınmak İçin Yapılacak Diğer İbadetler
Tevbe ve istiğfarın yanı sıra şu ibadetlerle geceyi değerlendirebilirsiniz:
- Kadir Suresi'ni Okumak: Gecenin anlamını kavramak için bolca okunmalıdır.
- Namaz Kılmak: Varsa kaza namazları kılınmalı, yoksa nafile namazlar ve şükür namazı eda edilmelidir.
- Salavat Getirmek: Peygamber Efendimiz'e "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diyerek salât-ü selam getirilmelidir.
- Kur'an-ı Kerim Okumak: Kur'an'ın indirildiği bu gecede bol bol ayet okumak ve dinlemek faziletlidir.