Kadir Gecesi'nde okunacak Salatı Nariye duası Türkçe ve Arapça okunuşu!

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in adı geçtiğinde müslümanların salat-ü selam getirmesi tavsiye edilir. Özellikle kandil gecelerinde bol bol salavat getirmek gerekir. 2023 Kadir Gecesinde yapılacak tesbih ve zikirler arasında da salavat getirmek vardır. İslam alimleri tarafından getirilmesi salık verilen salavat Kadir Gecesi'nde de getirilebilir. İşte Kadir Gecesi okunacak Salatı Nariye duası Türkçe ve Arapça okunuşu...

SALATI NARİYE DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

Kadir Gecesinde Hz. Muhammed'e salavat getirmenin pek çok sevap ve fazileti vardır. İşte Salatı Nariye duasının anlamı...

ARAPÇA OKUNUŞU

Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek."

SALATI NARİYE TÜRKÇE ANLAMI

"Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O’nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun"