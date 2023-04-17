Kadir Gecesi'nde abdestsiz zikir çekilir mi? Abdestsiz Kuran dinlenir mi?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde abdestsiz zikir çekilir mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kadir Suresi'nde bahsi geçen ve Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesinde yapılacak dua ve zikirlerin önemi büyüktür.

KADİR GECESİNDE ABDESTSİZ ZİKİR ÇEKİLİR Mİ?

Abdest almanın zorunlu olduğu namaz gibi durumlar dışında dua ederken ve zikir çekerken abdestli olmak zorunlu değildir. Abdestsiz tesbih çekilir.

TESBİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Tesbih namazı evde tek başına kılınan bir namazdır. Evde tesbih namazı kılınabilir. Zira tesbih namazı cemaatle kılınan nafile namazlar arasında sayılmamıştır.