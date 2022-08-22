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Kadınların kavgasına erkekler de dâhil oldu, ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt’ta komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü. İki kadın arasında başlayan tartışmaya erkeklerinde dahil olmasıyla olay büyürken, taraflar silah, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Bir kişinin yaralandığı o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

22.08.2022 - 10:51 | | İSTANBUL (İHA)
Kadınların kavgasına erkekler de dâhil oldu, ortalık savaş alanına döndü

Olay, dün 17.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda yaşayan Gülbeyaz K. ve Melike Ö. İsimli iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Kadınların kavgasına erkekler de dâhil oldu, ortalık savaş alanına döndü

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, erkeklerinde olaya karışmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Dakikalarca süren olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, Gülbeyaz K. isimli kadının akrabası, Eldin E. isimli şahsı silahla yaralayarak kayıplara karıştı.

Kadınların kavgasına erkekler de dâhil oldu, ortalık savaş alanına döndü

Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafları sakinleştirirken, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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