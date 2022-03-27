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Kadınların gizlice videosunu çekiyordu! İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

27.03.2022 - 19:57 | | Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)
Kadınların gizlice videosunu çekiyordu! İstanbul'da yakalandı

Sosyal medya üzerinde kadınların gizlice videosu çekerek paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin N.M. (30) olduğu tespit edildi. Bugün yapılan operasyonda şüpheli N.M. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı. Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M.nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.(

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