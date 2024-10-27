Kadınlar kooperatifler aracılığıyla toprağa iz bırakıyor! Yurt dışına satış yapıyorlar

Türkiye'de farklı alanlarda kurulan kooperatifler, yaptıkları üretimle kadınlara girişimcilik fırsatı da sunuyor.

Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Sever, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kooperatiflere sağlanan desteklerle güzel işlere imza atmaya çalıştıklarını belirtti.

Kadınlar olarak Türkiye Yüzyılı'nı yazmak istediklerini bildiren Sever, "Ürünleri katma değere dönüştürüyoruz. Hem Memenen Ovası'nı koruma amaçlı hem de üretilen ürünlerin heba olmaması için bir işletme kurduk. Çileği kurutarak, domatesi sos yaparak ürünlerden gelir elde etmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken organik olmasına özen gösteriyoruz. Gelecek nesillere organik gıda üretmek istiyoruz." dedi.

Sever, yerel pazarlarda kooperatif ürünlerinin yer aldığına işaret ederek, ihracat yapmaya da başladıklarını ve yeni pazar arayışında olduklarını söyledi.

Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gürsel Appa da 9 kadın çiftçi bir araya gelerek kooperatifi kurduklarını ve Gümüldür mandalinası yetiştirdiklerini anlattı.

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Mandalinanın ayıklaması esnasında oluşan artıkları katma değerli ürünlere dönüştürdüklerini kaydeden Appa, "Çeşitli projelerden destek aldık. Sürdürülebilir tarımın sürdürülebilir gıda üretiminden geçtiği düşüncesiyle bu kooperatifi kurduk. Amacımız, artık ürünleri sıfır atık hedefiyle ekonomiye kazandırabilmek. Bu sayede hem bölge hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Appa, iyi tarım uygulamalarını bölgeye yaymak için de çalıştıklarına işaret ederek, israfın önüne geçebilmek için rol model olmak istediklerini vurguladı.

"TARLADA ÜRÜNLERİMİZ KENDİMİZ YETİŞTİRİYORUZ"

Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Esra Hatice Eser de yaklaşık 10 ay önce faaliyete geçtiklerini dile getirerek, "Ürünlerimizi tarlada kendimiz yetiştiriyoruz ve bu ürünleri yine kendimiz kurutarak son haline getiriyoruz. Bunun için büyük çaba gösterdik, hızlı ilerledik. Ulusal marketlerde satışa başladık. İhracat planlarımız da var." ifadesini kullandı.

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Meyve kuruları ve glütensiz un üretimi yaptıklarını bildiren Eser, sağlanan desteklerle faaliyetlerinde daha hızlı ilerlediklerini anlattı.

"GÜL SİRKEMİZ VAR, İKİ YILDIR YURT DIŞINA GÖNDERİYORUZ"

Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nazire Özsu da gül ve gül ürünleri ürettiklerini ve katkı maddesi kullanmadıklarını söyledi.

Gül yapraklarından reçel yaptıklarını belirten Özsu, "Gül sirkemiz var, iki yıldır yurt dışına gönderiyoruz. Sanatsal ürünlerimiz de var. Keçeden ürünler ve sabunlar yapıyoruz." dedi.