Kadın hırsızlık çetesine operasyon! Böyle yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara ve çevresindeki illerde, evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda 389 güvenlik kamerasından 400 saati aşkın görüntü izleyen ekipler, çoğu kadınlardan oluşan çeteyi belirledi.

Çalışma kapsamında tespit edilen kadın şüpheliler, takibe alındı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 19'u kadın 23 kişilik çetenin, Kırıkkale'de yaşadığı ve 4'er kişilik gruplar halinde başkent ve civar kentlerde evlerden hırsızlık yaptıkları saptandı.





623 SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kırıkkale'de şüphelilerin belirlenen adreslerine bu sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. 110 polisin katılımıyla 25 adrese yönelik operasyonda 19'u kadın toplam 23 kişi, gözaltına alındı. Kadınlardan biri, yatak odasındaki bebek beşiğin altında saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınanlardan S.V.'nin 104, Z.O.'nun 94, F.G.'nin 72, E.G.'nin 58, G.O.'nun 41 ve Ç.E.'nin 30 suç kaydığı olduğu, hepsinin toplam suç kaydının ise 623 olduğu öğrenildi. Şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.