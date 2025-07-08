Kadim topraklarda tarih ve sanat bir arada! Aizanoi Antik Kenti’nde renkli görüntüler

Sanatın büyük kentlere sıkışmasını önleyerek ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı’nın dördüncüsü Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde düzenlendi. 21-28 Haziran tarihleri arasında “Kibele’den Aba Sultan’a Doğduğu Toprağa Akan Sanat” sloganıyla gerçekleştirilen çalıştaya, farklı disiplinlerden 21 sanatçı katıldı.

DÜNYANIN İLK BORSA BİNASI

Çalıştay, MÖ 3000 yıllarına ait yerleşim izlerinin bulunduğu kentte, 21 sanatçının katılımıyla sanatı doğduğu topraklarla bir kez daha buluşturdu. Ana Tanrıça Kibele’nin adının Meter Steunene olarak bilindiği coğrafyada sanatçılar tarihin büyülü atmosferinde, resim, heykel, fotoğraf, seramik, çini, dokuma, keçe ve dijital sanat alanlarında eserlerini ortaya çıkardılar. Eserler Aizanoi Antik Kenti’nde bulunan Zeus Tapınağı’nın bahçesinde binlerce yıllık tarihle buluştu. Çalıştaya katılan 21 sanatçının eserleri 27 Haziran’da, yaklaşık bin 750 yıl önce inşa edilen ve dünyanın ilk borsa binası olarak kabul edilen tarihi yapıların da bulunduğu alanda düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu.

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RENKLİ BİR DÜĞÜM DAHA ATTIK

Geçmiş ve Geleceği Buluşturan Sanat Platformu

2022 yılından bu yana düzenlenen çalıştayın Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer şunları söyledi:

“Dördücü çalıştayımızda yine Anadolu’nun kültürel mirasıyla sanat arasındaki derin bağa, değerli sanatçılarımızla renkli bir düğüm daha attık. Arnica Art Land, sanatçıların doğayla iç içe özgürce eserler üretmelerini sağlarken, aynı zamanda bölgenin tarihi ve kültürel dokusuyla etkileşimde bulunmalarına da olanak tanıyor. Her katılımcının, bu toprakların ruhunu eserlerine kendi tarzıyla yansıtması ise projemizin çıktılarını daha da geliştiriyor ve zenginleştiriyor.”

ÖZGÜNLÜK VE TARİH BİR ARADA

Projenin küratörlüğünü bu yıl da geleneksel dokuma alanında geliştirdiği teknikle dünya çağdaş sanat alanında literatüre geçen Bahçeşehir Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü kurucusu Fırat Neziroğlu üstlendi. Sanatçıların eserlerinde Kibele’den Aba Sultan’a Anadolu’nun kadim figürlerinin etkileri görmenin mümkün olduğunu söyleyen Neziroğlu, şunları söyledi: “Bu yılki çalıştayda, sanatın geçmişten gelen öğeleri ile geleceği birleştiren bir form oluşturmayı hedefledik. Sanatçıların, Anadolu’nun kadim figürlerinin etkilerini eserlerinde yansıtmaları, hem kültürel mirasımızı yaşatmak hem de modern sanata entegre etmek açısından büyük bir değer taşıyor. Bu süreçte, sanatçıların özgün bakış açıları ile tarihsel bağları yeniden kurmalarını sağlamak, projemizin en heyecan verici yönlerinden biri.”

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Dünya ticaret tarihi açısından da önemli bir yere sahip olan Aizanoi’daki ilk borsa binası olarak bilinen yapıların da yer aldığı tarihi alanda düzenlenen sergiye ise çok sayıda sanatsever katıldı.