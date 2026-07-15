Kadıköy'de piknik kavgası: İki grup birbirine girdi
15.07.2026 - 09:33Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde piknik yapan iki grup arasında kavga çıktı. Birbirine giren grubun taşlı sopalı kavgası kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre sahilde oturan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle son buldu. Bazı vatandaşlar ise kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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