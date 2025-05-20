Kadıköy’de Galatasaraylı taraftara silahlı saldırı

Olay öğle saatlerinde Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Galatasaray formalı bir taraftar ile başka bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silahı çıkaran şüpheli, Galatasaray formalı kişiyi ayağından vurdu. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine silahı ile birkaç kez havaya ateş eden şüpheli, olay yerinden koşarak kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

VURULMA ANI KAMERADA

Yaşanan olay, bölgedeki bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin Galatasaray formalı kişiyi silahla yaraladığı ve kaçtığı anlar yer alıyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.