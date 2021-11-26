Kadıköy-Tavşantepe Metrosu’nda dehşet! Saldırgan metroya nasıl bindi?

Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında yaşananlar tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasının ardından infiale sebep olan saldırı, önceki gün Kadıköy-Tavşantepe Metrosu’nda yaşandı. Eli bıçaklı bir şehir eşkıyası, çok ağır küfür ve hakaretlerle kadınların üzerine yürüyor, “Suratını keserim” diye bağırarak öldürmekle tehdit ediyordu. Dakikalarca süren bu dehşet, eli bıçaklı saldırganın metrodan inerek gözden kaybolmasıyla sona erdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla saldırganın peşine düştü.

22 AYRI SABIKASI VAR

Metronun güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, saldırganın 9 kez ‘uyuşturucu kullanmak’, 1 kez ‘uyuşturucu madde ticareti’, 6 kez ‘tehdit’, 3 kez ‘kasten yaralama’, 2 kez ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve 1 kez de ‘mala zarar verme’ suçundan olmak üzere toplam 22 sabıkası bulunan Emrah Yılmaz olduğunu belirledi.

Yılmaz’ın kaldığı Maltepe, Zümrütevler Mahallesi’ndeki evine gece saat 02.30’da operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, Yılmaz’ın taşıdığı Bıçak da gazeteye sarılı bir halde bulundu.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ

Emrah Yılmaz kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan yargılandığı Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezanın onanmasıyla 7 Mart 2019’da Maltepe Cezaevi’ne konuldu. 15 ay cezaevinde kalan Emrah Yılmaz 29 Haziran 2020’de şartlı salıverildi. Emrah Yılmaz’ın şartlı tahliyesi 26 Aralık 2021’de dolacaktı.





Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şendir, metroda yaşanan dehşete köşe yazısında yer verdi. İşte Özay Şendir'in o yazısı:

- Adamın suç dosyası sayısı iki haneli. 10-15 tane falan değil tam 20 tane suç dosyası olan adamın toplum arasında dolaşmasına nasıl izin verilir?

Suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş bu adamın aramızda dolaşmasını sağlayanlar, metroda işlenen 21. suçun ortağı durumunda olduklarının farkındalar mı acaba?

- Türk Ceza Kanunu’nda “Zincirleme Suç” diye bir tanımlama var. Bir olaydaki zincirleme suça bakan sistem, bir failin zincirleme suçları karşısında ne yapıyor acaba? Toplum arasına karıştığında tekrar suç işleyeceği açık birisini dışarıda elini kollunu sallayarak dolaştıran sistem öncelikle kimi koruyacağına karar vermeli.

- Arkadan gelenlere yer yok diye sınıfta kalmanın fiilen ortadan kalktığı Türkiye’de, hafif hapis cezası gerektiren suçlardan ceza alanlar çeşitli seçenekleri kullanarak bir şekilde hapse girmiyor. Modern cezalandırma sistemleri tüm dünya hukukunda ele alınan, tartışılan bir konu ama kamunun yararı, suç işlemeye meyilli olduğu belli olandan önce gelmeli.

- Gelelim, on yıllardır terörle birlikte yaşayan, birden çok terör örgütünün hedefi durumundaki Türkiye’de metroya kasap bıçağı gibi bir bıçakla binilebilmesine.

Metro istasyonu girişindeki X-ray cihazları ne işe yarıyor? Cihaz ötüyor da, güvenlik görevlileri müdahalede bulunmuyorsa o zaman yarın başka ve daha üzücü sonuçlarla karşılaşmamız hiç şaşırtıcı olmayacak.

- Metroda yaşanan şiddete şaşırmayalım. Sistem suç makinesi olanları aramıza salar, X-ray cihazları sadece görüntü malzemesi olursa, bu tür daha çok olay yaşarız.