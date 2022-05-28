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Kabus geri döndü! O ilimizden kötü haber, ölü sayısı yükseliyor

Kene kabusu geri döndü. O ilimizden kötü haber geldi. Sivas’ta KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları...

28.05.2022 - 17:57 | | İHA
Kabus geri döndü! O ilimizden kötü haber, ölü sayısı yükseliyor

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Divriği ilçesi Eğrisu köyünde hayvancılıkla uğraşan Kemal Kaymak 24 Mayıs tarihinde yüksek ateş şikâyeti ile Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kaymak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan Kaymak’ın cenazesi, Eğrisu köyünde toprağa verildi. Kaymakla birlikte KKKA hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

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